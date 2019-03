Mysterie onder de Limoskazerne: Van wie is toch die raadselachtige oldtimerverzameling?

Knust: eigenzinni­ge drukkunst met wortels in de Nijmeegse kraakbewe­ging

7:03 NIJMEGEN - Bijna niemand in Nijmegen weet dit. Werk van het Nijmeegse collectief Knust hangt in toonaangevende musea en zijn druktechniek is wereldwijd bekend. Ivana Smudja maakt er een film over: ,,Het verhaal van Knust gaat ook over rebels Nijmegen.”