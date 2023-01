Mysterie opgelost: dit zijn de zustersteden van Nijmegen

Ongeveer 75 procent van de steden in Nederland heeft een zusterstad. Dit wordt ook wel partnerstad genoemd. De zustersteden van Nijmegen zijn Albany in de Verenigde Staten, Higashimatsuyama in Japan, Masaya in Nicaragua en Pskov in Rusland.

Dit doet een zusterstad

Nijmegen is dus bevriend met Albany, Higashimatsuyama, Masaya en Pskov. Dat wordt ook wel een jumelage of stedenband genoemd. Maar wat doen ze dan? “Het is eigenlijk een partnerschap tussen een Nederlandse gemeente en een stad in een ander land, tussen alle gemeenten wereldwijd. Het heeft vaak als doel om kennis te delen of informatie uit te wisselen”, zei Jessie Post van VNG International tegen NPO Radio 1. Een soort vriendschap tussen gemeenten dus.

Verschillende soorten doelen

Over het algemeen is het doel van een stedenband met een stad om elkaars cultuur te leren kennen. En om elkaar te helpen met het besturen van de stad. Dat zie je vaak bij zustersteden in Oost-Europa. Het kan ook een heel ander doel hebben: ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse stad probeert dan een bevriende stad te helpen.

Fun fact: Nijmegen heeft een Pskovlaan. Die naam is gegeven door de stedenband! Is het tijd voor een tripje naar Albany, Higashimatsuyama, Masaya of Pskov?