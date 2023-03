Mysterie opgelost: waarom we (bijna) altijd op woensdag stemmen

indebuurt.nlOp woensdag 15 maart 2023 mag je naar de stembus. Het is dan tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het is je misschien wel opgevallen: net als bij andere verkiezingen, valt ook deze stemdag weer midden in de werkweek. Maar waarom stemmen we eigenlijk altijd op woensdag?

Het is natuurlijk handig in een democratie als zoveel mogelijk mensen stemmen. Om die reden vallen er een aantal dagen af.

Deze dagen vallen af

Op zondag kunnen orthodoxe christenen niet naar het stemlokaal, want dan houden zij zondagsrust. Vrijdag en zaterdag vallen af vanwege de sabbat. Dan blijven maandag tot en met donderdag over. Omdat zo’n stemdag best veel voorbereiding vraagt, is maandag niet handig. De stemvrijwilligers vieren ook gewoon weekend.

Van de drie dagen die dan nog over blijven, is de woensdag het handigst. Als je het lijstje met stemlokalen goed bestudeerd, kun je vast al raden waarom. Heel veel stemlokalen zijn gevestigd in een school. Omdat de meeste scholen op woensdagmiddag leeg zijn, is dat de fijnste optie. Op die manier lopen de stemmers niet de hele dag de schoolkinderen voor de voeten.

Er is één uitzondering

Denk je nu: maar ik heb heus ook wel eens op een andere dag gestemd. Dat kan. Er is namelijk één uitzondering: de verkiezing voor het Europees Parlement. De hele Europese Unie moet dan binnen een paar dagen naar de stembus. Omdat veel landen wél in het weekend stemmen, is die periode vastgezet op donderdag tot en met zondag. In Nederland wordt dan standaard gekozen voor donderdag (want het weekend kan dus niet, zoals je hierboven leest).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!