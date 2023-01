Mysterieus geklop blijkt afkomstig van man die in toiletruimte van leeg gebouw ligt

Via een kiepraam klommen de agenten het pand in en vonden op het toilet een man. Hij was in eerste instantie niet aanspreekbaar, waarop met spoed een ambulance werd gealarmeerd. Ook een mobiel medisch team werd opgeroepen, maar de traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Niet veel later bleek de man weer goed aanspreekbaar te zijn. Hij is door ambulance personeel onderzocht. De politie heeft het gehele pand vervolgens doorzocht maar er i verder niemand aangetroffen.



Wat de betrokken persoon in het lege pand zocht, is niet bekend. Het is niet bekend of de gevonden man per ambulance naar een ziekenhuis is vervoerd. Het pand, een voormalige dagbesteding van Pluryn, is momenteel eigendom van de Nijmeegse projectontwikkelaar Ton Hendriks .