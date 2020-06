Mysterieuze egelziekte grijpt om zich heen; onderzoek naar verband met corona

Update Agent ‘peppert’ collega en drukt op noodknop vanwege hevig verzet verdachte in Nijmegen

21:39 NIJMEGEN - Een bromfietser heeft donderdagavond hevig verzet geboden bij zijn aanhouding in Nijmegen. Een agent besloot zelfs tijdens de worsteling in de Cronjéstraat haar noodknop in te drukken. Op dat alarm kwamen elf politievoertuigen af.