N329 urenlang dicht nadat tankwagen met veevoer kantelt en in sloot valt

Met videoALTFORST - Een tankwagen met 40 ton dierenvoeding is maandagochtend van de Noord-Zuid (N329) bij Altforst geraakt en in een sloot beland. Hulpdiensten zijn gelijk in actie gekomen. De weg is voor alle verkeer afgesloten. De verwachting is dat het voertuig na 13.00 uur geborgen kan worden nadat de lading is overgeheveld. Tot die tijd is de weg volledig afgesloten voor verkeer.