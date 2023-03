Na 51 jaar en duizenden tosti’s en koffies houdt Panaché het voor gezien: ‘We wilden door’

Bewoners nieuwe flat boos omdat ze geen parkeerver­gun­ning kunnen krijgen: ‘Die was ons beloofd’

Stel je voor: je koopt een appartement, met de verwachting van een parkeerplek in de buurt. Maar bij de oplevering blijkt dat je alleen tegen betaling je auto mag parkeren. Dat overkwam de bewoners van het nieuwe complex Thuishaven 300 in Nijmegen. Door nieuw parkeerbeleid kunnen de bewoners niet de parkeervergunning krijgen die hen was beloofd.