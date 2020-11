Na acht jaar (!) keert vermiste poes terug bij haar baasje: het wonderlijke verhaal van Bella

Wethouder hakt knoop door: opsplitsen buslijn 6 in Hatert moet einde maken aan onvrede

13 november NIJMEGEN - Buslijn 6 wordt na een ongelukkige ingreep in december weer opgesplitst in de wijk Hatert. Zodat de pijn van het drukke busverkeer verdeeld wordt over aanwonenden van meerdere straten.