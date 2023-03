Na drie jaar dan toch op weg: van Ubbergen naar Malawi

‘Slot’ op Brabant om natuur te redden: gaat Gelderland ook overstag?

Brabant verleent voorlopig geen vergunningen meer voor activiteiten die in natuurgebieden voor extra stikstof zorgen, heeft het provinciebestuur besloten. In Gelderland is dat al min of meer praktijk, stellen ze op het provinciehuis in Arnhem, al is er nog wel een verschil.