Na eeuwen omzwervingen is deze historische waterpomp uit 1747 terug op z’n plaats in hartje Nijmegen

Scooterrij­der raakt ernstig gewond bij valpartij in Nijmegen

NIJMEGEN - Een scooterrijder is vanavond ernstig gewond geraakt toen hij onderuitging op de Neerbosscheweg in Nijmegen. De snorscooter reed op de weg waar een snelheidslimiet geldt van 70 kilometer per uur. Het ging mis ter hoogte van de Neerbosschebrug.

16 juni