Naald tussen balzak en anus: nieuw apparaat CWZ maakt onderzoek prostaat aangenamer (echt waar)

Joosen toont de schoonheid en kwetsbaar­heid van mannelijk naakt

Je wilt ze bijna aaien, zo levensecht zijn de beelden van Marcel Julius Joosen. Het mannelijk lichaam is het thema van de 80-jarige kunstenaar. ,,Vooral de kwetsbaarheid intrigeert me”, zegt hij. Zijn werk is tot eind april te zien in galerie Zeven Zomers in Nijmegen.