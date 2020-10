Nabestaanden eisen genoegdoening vanwege ‘fouten’ medisch oncoloog Radboudumc: ‘Mijn vrouw had langer kunnen leven’

Dankzij de burendag 100 kilometer verderop heeft Maarten zijn gestolen tas terug: ‘Het is echt mazzel hè’

28 september NIJMEGEN - Mazzel, dat noemt Nijmegenaar Maarten het zelf. Dat ze net deze zaterdag in Lage Vuursche een burendag hadden waarbij zwerfvuil werd opgeruimd. Want in de berm vonden dorpsbewoners zijn tas die de avond daarvoor uit zijn auto was gestolen. Met alle waardevolle spullen er nog in.