Nabestaanden van vernield graf loven 5000 euro uit voor gouden tip die leidt naar dieven met ‘bloedhanden’

,,We wilden zondag een bloemetje gaan leggen op het graf van vader ", zegt Saar Schmidt. ,,Want het was vaderdag. Maar toen we bij dat graf aankwamen was al het brons weggehaald. Gestolen. Mijn moeder (77) barstte in tranen uit. Het was vreselijk; we hebben allemaal een rotdag gehad." Ook de familie Damen uit Nijmegen heeft al een beloning van 5000 euro uitgeloofd.