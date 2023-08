Nachtbrakers opgelet! Raven van Dorst komt voor nieuwe opnames van 'Nachtdieren' naar Nijmegen

indebuurt.nlKun, wil of mag jij – bijvoorbeeld vanwege je werk – ’s nachts niet slapen? Dan is Raven van Dorst op zoek naar jou. Het gezicht van tv-programma Nachtdieren komt binnenkort naar Nijmegen om nieuwe opnames te maken. In diens programma spreekt Van Dorst met mensen die ’s nachts wakker zijn.