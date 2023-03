Nachtwerk en uitputting in Tinnegieter zorgt voor late uitslag in Beuningen

kaart Boeren pieken vooral in Berg en Dal, Mook en Middelaar zijn een groen vlekje op de kaart

De politieke aardbeving die de Boer Burger Beweging (BBB) heeft veroorzaakt is ook niet aan de gemeenten in het Rijk van Nijmegen voorbijgegaan. Met name in de gemeente Berg en Dal scoorde de partij van Caroline van der Plas sterk met ruim éénvijfde van de stemmen. Ze is er daarmee veruit de grootste.