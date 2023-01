Natuurjacht in Beekse achtertuin: Jochem vond al tweeduizend soorten

Er is veel groen in de woonkamer, op de muur zit bomenbehang, op de bank liggen kussentjes met dassen en op tafel ligt een tijdschrift over insecten. De grote ramen kijken uit op de begroeide tuin. Het is duidelijk, hier woont een natuurliefhebber. Op een bureau staat een opengeklapte laptop met een gedetailleerde foto van een soort mug. Het diertje zelf is er ook, in een petrischaaltje. ,,Net gevangen, hij zat toevallig op de ruit,” zegt Jochem Kühnen.