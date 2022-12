NEC betreurt dat kaartverkoop voor derby tegen Vitesse gesloten blijft

NEC besloot donderdag geen kaarten te verkopen voor de wedstrijd, nadat vorige week de grootste supportersclubs aankondigden thuis te blijven. Zij zijn ontevreden dat er ‘slechts’ vierhonderd kaarten beschikbaar zijn gesteld, terwijl er plaats is voor 1200 mensen in het uitvak in het Arnhemse stadion GelreDome.

Gevolg van zware rellen

Dat is een maatregel van de gemeente Arnhem naar aanleiding van de zware rellen vorig seizoen na afloop van NEC-Vitesse, waarbij hooligans van NEC voor het Nijmeegse stadion De Goffert slaags raakten met de politie en vele vernielingen aanrichten. In februari was er vervolgens helemaal geen uitpubliek welkom bij Vitesse-NEC.

SERIE AFGEKOCHT PR dgfoto Gelderlander Nijmegen: derby NEC - Vitesse in het Goffertstadion. Meteen na de door NEC verloren wedstrijd (0-1) ontstond er een grimmige sfeer rondom het stadion. De politie voerde meerdere charges uit en er werden veel aanhoudingen verricht. Ook werd een politiebus volledig vernield.

NEC vindt het jammer dat de supportersclubs de komende editie boycotten. ,,We hadden gehoopt op een andere reactie, maar we respecteren de keuze van de delegatie die sterk vertegenwoordigd is en mede zorgt voor een goed verloop van de drukbezochte uitwedstrijden”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik.

Kinderen of jeugdspelers in uitvak

,,We hebben nog wel naar een manier gekeken om het uitvak alsnog te vullen met vierhonderd supporters. We dachten erover bijvoorbeeld kinderen of eigen jeugdspelers in het vak te laten zitten, maar dat vonden we onverantwoord. Dan houdt het op. Maar het doet wel pijn dat we zonder supporters naar Arnhem gaan.”

Van Schaik heeft niet overwogen als directie zich solidair te tonen met de supportersclubs. ,,De directie heeft niets met deze boycot te maken. Ik vind dat we de club moeten representeren en niet de technische staf en spelers alleen moeten laten gaan. Zij kunnen de steun goed gebruiken.”

