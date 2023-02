NEC-fans worden wakker na knotsgekke 4-4 tegen Feyenoord: ‘Als Van Rooij niet springt dan is ‘ie invalide’

Gerry van Campen, stadionspeaker NEC: ‘Als hij niet springt dan is ie zijn leven lang invalide, verschrikkelijke aanval’

,,Maar eerder in de 6e minuut had Hartman een donkerrode kaart moeten krijgen. Hij glijdt met twee gestrekte benen vooruit en als hij (Bart van Rooij) niet omhoog springt dan is ie voor zijn leven lang invalide , denk ik. Moeten we dan de UEFA bellen en zeggen we stoppen ermee het heeft geen zin meer met die scheidsrechters? Echt bizar.’’

,,Over de VAR gesproken: Sandler kreeg rood omdat hij hands maakte en de bal er anders misschien in was gevlogen. Maar als we een VAR hadden gehad, dan had die vast gezegd: geen scoringskans, want Branderhorst had 'm gehad. Wat-een-held is dat.’’