NEC grijpt weer naast de play-offs en is geen steek opgeschoten: ‘Er zijn dingen die ik zeker anders ga doen’

Na rustige tijd is het wéér raak, inbraak bij botanische tuin in Nijmegen: ‘Te bizar voor woorden’

Het hele jaar was het rustig, maar nu is het tóch weer raak: bij de botanische tuin Hortus in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Voor de zoveelste keer. ,,We hebben helemaal niets van waarde. Er is hier niets te halen”, zegt manager Bert Lagerweij.