NEC kampt met veel vraagtekens voor bekerduel met Feyenoord, Branderhorst keept opnieuw

Sandler en Dimata ontbraken afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles (1-0-nederlaag) wegens ziekte. Sandler trainde dinsdag volledig met de groep mee. Dimata deed dat individueel. Er wordt woensdagochtend besloten of de verdediger en de spits fit genoeg zijn om in actie te kunnen komen tegen Feyenoord.

Datzelfde geldt voor Jordy Bruijn. De middenvelder zou tegen Go Ahead Eagles zijn rentree maken in de wedstrijdselectie, maar haakte eveneens af door ziekte. Magnus Mattsson (hoogstwaarschijnlijk), Robin Roefs en Mathias De Wolf zijn nog afwezig tegen Feyenoord.

Mattijs Branderhorst is tegen Feyenoord opnieuw de doelman. Hij krijgt in de beker de voorkeur boven Jasper Cillessen. NEC-trainer Rogier Meijer wilde dinsdag zijn opstelling niet prijsgeven, maar liet wel weten dat hij vasthoudt aan het 4-3-3-systeem en niet van plan is om spelers rust te geven.

Belastbaarheid

,,De fitste elf spelen”, zei Meijer. ,,We hebben te maken gehad met een aantal zieken en spelers die net terugkomen van een blessure. We moeten dus goed kijken naar de belastbaarheid. Over de bekerkeeper zijn aan het begin van het seizoen heldere afspraken over gemaakt. En daar houd ik me dus aan.”

NEC moet stunten om zich voor het derde seizoen op rij te plaatsen voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Feyenoord is de koploper in de eredivisie. NEC ging twee weken geleden in de competitie op bezoek bij de Rotterdammers en verloren toen met 2-0.

NEC speelde toen de hele tweede helft met tien man door een rode kaart van Ivan Márquez. De verdediger veroorzaakte de strafschop waaruit de 2-0 viel en werd op advies van de VAR uit het veld gestuurd, omdat hij in de persoon van Santiago Gimenez een doorgebreken speler zou hebben neergehaald. De KNVB seponeerde de rode kaart.

Feyenoord-NEC begint woensdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Cissoko.

