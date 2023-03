NEC met fitte selectie naar Ajax, Meijer overweegt systeem met vijf verdedigers

Dierenkli­niek krijgt twee keer in een week tijd steen door de ruit: ‘Grote pitbull moet jeugd afschrik­ken’

De Nijmeegse dierenarts Peter van Hoeve is er klaar mee: twee zondagen op rij is er een steen door de ruit gegooid van zijn dierenkliniek De Berendonck in de Dukenburgse wijk Meijhorst. Het vermoeden is dat het het werk is van jongeren uit de buurt.