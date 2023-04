NEC moet in horrordecor gouden zaken doen: ‘Het zal weer een rare gewaarwording zijn’

De kwestie van Dirk Moet de fietshelm verplicht worden? ‘Duitsland is een schrik­beeld met zo’n belache­lijk helmpje’

Met een kwade blik kijkt een fietser op de Nijmeegse Sint Annastraat mijn kant op. „Ga eens aan de kant man, hoor je me niet bellen!?”, sneert hij. De meneer, behoorlijk op leeftijd, heeft een punt. Ik fiets met mijn hoofd in de wolken, schaamteloos gelukkig. Ik zong zelfs een riedeltje op het ritme van zijn gebel en had lak aan de omgeving.