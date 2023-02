NEC mogelijk zonder Sandler tegen Go Ahead Eagles, Tannane keert terug van schorsing

NEC kan in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles mogelijk niet beschikken over Philippe Sandler. De verdediger is ziek. Oussama Tannane keert terug van een schorsing.

Sandler ontbrak vrijdag op de training. Mocht hij niet op tijd fit zijn voor het duel met Go Ahead Eagles, dan wordt hij centraal achterin vervangen door Joris Kramer.

Tannane is weer beschikbaar na een schorsing van drie wedstrijden als gevolg van zijn rode kaart tegen Vitesse. De middenvelder staat tegen Go Ahead Eagles in de basis en neemt de plek in van Mikkel Duelund, die hem in de afgelopen drie duels verving en zondag vertrok naar Aarhus.

NEC treedt verder in een ongewijzigde opstelling aan tegen Go Ahead Eagles ten opzichte van de voorgaande wedstrijd, tegen Sparta Rotterdam (1-1). Dat betekent dat Pedro Marques ondanks zijn doelpunt in dat duel wederom genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Bruijn

Jordy Bruijn maakt tegen Go Ahead Eagles zijn rentree in de wedstrijdselectie. De middenvelder is volledig hersteld van een knieblessure. Magnus Mattsson, Robin Roefs en Mathias De Wolf zijn nog afwezig.

NEC treft met Go Ahead Eagles de nummer twaalf van de eredivisie. De Deventenaren verloren de laatste drie duels en hebben vier punten minder dan nummer tien NEC. Eerder dit seizoen eindigde het onderlinge treffen in De Goffert in een spectaculair 3-3-gelijkspel.

Go Ahead Eagles-NEC begint zondag om 14.30 uur in De Adelaarshorst en staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Cissoko.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.