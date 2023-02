NEC stelt opnieuw teleur en komt niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter Cambuur

Nog veel onduide­lijk voor Gelderland en Limburg na stikstof­brief: ‘Dit lost op korte termijn niets op’

Voor de provincies Gelderland en Limburg is nog veel onduidelijk na de brief van de regering over de aanpak van stikstofuitstoot. Gelderland zegt dat er nog weinig helder is over het perspectief voor de landbouw en Limburg wil meer informatie over de opkoopregeling voor boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten.

9:32