NEC versterkt zich in jacht op centrale verdediger waarschijnlijk met Ross

Twee keer zoveel blaren als vorig jaar: Rode Kruis staat voor een raadsel

De blarenprikkers van het Rode Kruis hebben in de eerste drie dagen van de Vierdaagse twee keer zoveel mensen met blaren behandeld als tijdens de 'driedaagse’ van vorig jaar. Toen was de eindstand 1876, nu is de tussenstand al 3582 lopers.