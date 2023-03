NEC wint dankzij goals van Marques en Musaba oefenduel met Feyenoord

Zowel Feyenoord als NEC speelde zonder een flink aantal basisspelers. Bij Feyenoord ontbraken alle internationals. Bij NEC was dat het geval voor Jasper Cillessen, Elayis Tavsan en Andri Baldursson. Verder werden Oussama Tannane, Lasse Schöne, Landry Dimata, Ivan Márquez, Souffian El Karouani en Magnus Mattsson thuisgelaten en waren Philippe Sandler en Calvin Verdonk geblesseerd.

De vele wijzigingen in de opstelling zorgden voor een matige wedstrijd, waarin kansen schaars waren. NEC was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste ploeg en verzuimde daarin een grote voorsprong te nemen. Eerst schoot Pedro Marques de bal oog in oog met Ofir Marciano op de paal en vlak daarna mikte de doorgebroken Anthony Musaba recht op de doelman.

Na een half uur kwam NEC alsnog op voorsprong. De bezoekers kregen na een overtreding van Neraysho Kasanwirjo op Marques een strafschop, die de spits zelf benutte. Lang kon NEC niet genieten van de voorsprong, want in de 36e minuut werd het alweer gelijk. Dit keer kreeg Feyenoord een strafschop na een overtreding van Terry Lartey Sanniez op Danilo en ook die spits faalde niet vanaf elf meter.

Welkome opsteker

In de tweede helft nam NEC al na vijf minuten weer de leiding. Musaba werd na een fout in de opbouw van Feyenoord op maat bediend door Ibrahim Cissoko en liet dit keer Marciano wel kansloos. Voor de aanvaller was zijn doelpunt een welkome opsteker. De huurling van AS Monaco komt sinds zijn transfer in januari nauwelijks aan de bak bij NEC, omdat hij Tavsan voor zich moet dulden.

Feyenoord ging in het restant op jacht naar een nieuwe gelijkmaker, maar schoot met losse flodders. Mattijs Branderhorst, die de aanvoerdersband droeg, hoefde zich alleen te strekken op een schot van Ezequiel Bullaude. Met in de slotfase Dirk Proper en Bart van Rooij nog als invallers in het veld trok NEC vrij eenvoudig de zege over de streep.

NEC vervolgt de eredivisie op 1 april met een thuiswedstrijd tegen PSV. De club aast in de resterende acht speelrondes op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal en bezet met de achtste plaats virtueel een plek die nog net voldoende is voor deelname daaraan. Feyenoord, dat koploper is en afstevent op de eerste landstitel in zes jaar, speelt op 2 april een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Feyenoord-NEC 1-2. 30. Marques 0-1 (strafschop), 36. Danilo 1-1 (strafschop), 50. Musaba 1-2.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Benita, Kasanwirjo, Rasmussen, Candelaria (46. Van der Zeeuw); Taabouni, Bullaude, Paixao; Dilrosun, Danilo (84. Amyn), Idrissi (46. Zechiël).

Opstelling NEC: Branderhorst; Bronkhorst (85. Van Rooij), Lartey Sanniez, Kramer, Gertsen (64. Cox); Rossen (64. Streng), Bruijn, De Wit (64. Maas); Musaba, Marques, Cissoko (84. Proper).

