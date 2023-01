NEC wint ruim van Almere City en plaatst zich overtuigend voor achtste finales van KNVB-beker

ALMERE - NEC heeft zich overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de KNVB-beker. De Nijmeegse club was in de eerste ronde met 0-4 veel te sterk voor Keuken Kampioen divisie-club Almere City.

Bij NEC was het gevaar dat de spelers met hun hoofd al bij de Gelderse derby zondag tegen Vitesse zaten. Trainer Rogier Meijer hield in de opstelling rekening met de burenruzie. Hij voerde vier wijzigingen door in de basis ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ajax (1-1).Bekerkeeper Mattijs Branderhorst, Joris Kramer, Pedro Marques en Ibrahim Cissoko hadden een basisplaats. Philippe Sandler en Magnus Mattsson mochten thuisblijven.

NEC kende een probleemloze avond in het kletsnatte Almere, waar de regen met bakken uit de lucht viel. Al was de eerste grote kans nog wel voor Almere City, dat op de vijfde plaats staat in de Keuken Kampioen divisie. Jeredy Hilterman stond na een lange bal van achteruit zomaar oog in oog met Branderhorst, die redding bracht met zijn voet.

Aan de andere kant sloeg NEC in de vijfde minuut wel meteen toe. Uitblinker Oussama Tannane pegelde een vrije trap van zo’n dertig meter in de verre hoek, maar daarbij moet gezegd worden dat Almere City-doelman Nordin Bakker meer had kunnen doen tegen diens poging.

Daarna liet NEC de teugels wat vieren en had de ploeg het een tijdje erg lastig met Almere City. De bezoekers ontsnapten zelfs aan de gelijkmaker. Ilias Alhaft krulde de bal op de paal. NEC leek daarvan geschrokken en schakelde een tandje bij. Marques en Souffian El Karouani kregen een goede schietkans, maar scoorden niet.

NEC verdubbelde in de 43e minuut alsnog de voorsprong. Elayis Tavsan was het eindstation van een voortreffelijke aanval, Tannane kon maar weer eens een assist bijschrijven. Daarmee was het verzet van Almere City gebroken en kon NEC in de tweede helft freewheelend richting het einde.

Na een gezapige openingsfase van het tweede bedrijf scoorde NEC in het laatste half uur nog twee keer. Marques rondde in de 61e minuut op aangeven van Souffian El Karouani ditmaal een geweldige aanval af en in de 81e minuut knalde Anthony Musaba de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen voor zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer.

Meijer zag door de comfortabele tussenstand zijn kans schoon om Tannane en Lasse Schöne voortijdig te wisselen, zodat ze extra rust kregen voor de wedstrijd tegen Vitesse. Het werd zo in alle opzichten de perfecte opmaat voor NEC richting zondag, wanneer de club voor het eerst sinds 2012 hoopt te winnen in GelreDome.

NEC staat voor het derde jaar op rij in de achtste finales van de KNVB-beker. De club strandde in de voorbije twee seizoenen in de kwartfinales. De loting voor de achtste finales wordt zaterdag verricht. De speeldata voor die ronde is 7, 8 en 9 februari.

