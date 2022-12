NEC wint tegen Heracles Almelo laatste oefenduel dankzij prachtgoals van Tavsan

NIJMEGEN - NEC heeft de laatste oefenwedstrijd voor de hervatting van de eredivisie gewonnen. De Nijmeegse club was achter gesloten deuren in De Goffert dankzij prachtgoals van Elayis Tavsan met 2-0 te sterk voor Heracles Almelo.

NEC begon met twee wijzigingen in de opstelling vergeleken met het oefenduel van twee weken geleden tegen FC Emmen (2-3-nederlaag) in Spanje. Philippe Sandler en Landry Dimata hadden een basisplaats ten koste van Joris Kramer en Pedro Marques.

NEC speelde vooral een goede eerste helft. De ploeg legde met bij vlagen vlot combinatievoetbal en fanatiek drukzetten Heracles, de koploper in de Keuken Kampioen divisie, haar wil op en creeerde in de eerste 45 minuten aardig wat kansen.

Tavsan was veruit de gevaarlijkste man aan NEC-zijde. De aanvaller, die vlak voor de winterstop zijn plek in het elftal kwijtraakte, scoorde niet bij zijn eerste drie pogingen, maar was kort voor rust wel twee keer trefzeker in kort tijdsbestek.

Beide doelpunten waren van grote schoonheid. In de 36e minuut controleerde Tavsan knap een vrije trap van Oussama Tannane vanaf eigen helft en schoot hij de bal onder doelman Michael Brouwers door. Een paar minuten later volleerde Tavsan een voorzet van Magnus Mattsson overtuigend in het dak van het doel.

Doellijn

NEC ontsnapte voor de 0-1 wel tot twee maal toe aan een tegengoal. Jasper Cillessen redde fraai op een volley van Thomas Bruns en Souffian El Karouani haalde een inzet van Samuel Armenteros van de doellijn.

In de tweede helft daalde het niveau van NEC flink. De ploeg nam een afwachtende houding aan en gaf zo Heracles de kans om terug in de wedstrijd te komen. Armenteros had de 2-1 op zijn schoen, maar hij schoot de bal in het zijnet nadat hij Cillessen had omspeelt.

NEC stichtte zelf nog maar weinig gevaar. Wel had invaller Mikkel Duelund voor de 3-0 moeten zorgen, maar hij schoot in vrijstaande positie de bal tegen de buitenkant van de paal. Daardoor bleef het bij 2-0, ook omdat een treffer van Armenteros nog werd afgekeurd wegens buitenspel.

NEC vervolgt volgende week zondag de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Ajax, dat na veertien speelrondes op de tweede plaats staat. NEC is de nummer negen en wil zich in de tweede seizoenshelft plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

NEC-Heracles Almelo 2-0. 36. Tavsan 1-0, 40. Tavsan 2-0.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler (60. Kramer), El Karouani (70. Verdonk); Schöne, Proper (70. Bruijn), Tannane; Tavsan (70. Cissoko), Dimata (70. Marques), Mattsson.

