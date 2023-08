NEC ziet in Fransman Tibidi gewenste aanvallende versterking

Niet eerder dood ondanks uitstel diagnose voor kanker door coronadruk­te, er is wat anders aan hand

De vrees dat mensen met nog niet ontdekte kanker eerder dood zouden gaan als effect van de coronaperiode, lijkt onterecht te zijn. Het is wel zo dat de diagnose van kanker veel later werd gesteld, zeker in de eerste helft van 2020, het begin van de pandemie. Maar van een negatief effect op de overlevingskans is geen sprake.