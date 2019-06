Nederlanders druk met plofkraken in Duitsland: dit jaar al 82 kraken met Nederlandse link

sinan ontmoet Mijn opa Kazim wilde elke dag de rivier even zien

2 juni Journalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de hele wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over Kazim Can, zijn opa.