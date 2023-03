Nederlandse oorlogsfilm Grenzeloos Verraad naar bios en Netflix

GROESBEEK - Hij is apetrots. De film Grenzeloos Verraad met oud-Groesbekenaar Peter Nillesen gaat op 27 maart in première in het Atlas Theater in Emmen en is vanaf 30 maart te zien in de bioscopen: daarna gaat de film naar Netflix. En in het eerste weekend van april wordt de film bovendien vertoond voor een beperkt publiek (honderd man) in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.