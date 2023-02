Nick en Merel testen Nijmeegse esma's op Instagram: 'We worden het drankje nooit zat'

indebuurt.nlHet zal je vast niet ontgaan zijn: de espresso martini, ook wel esma genoemd, is hot! Je kunt het tegenwoordig in bijna iedere Nijmeegse horecazaak bestellen. Welke de beste heeft? Het Nijmeegse stel Nick van de Laar (25) en Merel Lentink (22) recenseren de cocktails op het Instagramaccount @esmasvannijmegen.

Passie voor de horeca en een voorliefde voor espresso martini’s: de ideale ingrediënten voor Nick en Merel om hun hobby naar een hoger niveau te tillen. “Het account is geïnspireerd op esma-testers in New York en @nachosofnijmegen. Het is onze favoriete cocktail en krijgen er maar geen genoeg van. We hebben zelfs standaard de benodigdheden in huis om ‘m zelf te maken”, vertelt Nick.

Goede reden voor een date

Sinds augustus plaatst het stel bijna wekelijks een nieuwe recensie van een Nijmeegse esma, het liefst op de #esmaandag. “Het is echt leuk om samen een projectje te hebben. Door dit account hebben we altijd een reden om samen op het terras te zitten. We zijn echt dat stel dat bij binnenkomst vraagt of ze espresso martini’s serveren. Zo niet, dan zijn we weg”, vertelt Merel lachend.

Vaste criteria

Nick en Merel beoordelen de cocktails telkens aan de hand van vaste criteria, zoals schuim en sterkte. “Het gaat voor ons om de hele beleving, dus flair en vriendelijkheid van het personeel worden ook meegenomen. We werken beiden in de horeca en Merel studeert het zelfs, dus dat vinden we erg belangrijk”, vertelt Nick.

Toppers en tegenvallers

Welke horecazaak nou de beste esma heeft? Volgens Nick en Merel zijn de meesten wel raak. “Die van Toon op het Faberplein en Moenen op de Grote Markt waren echt denderend. Soms valt het drankje tegen, dat plaatsen we ook. Maar het is nooit onze bedoeling horecazaken te bashen“, vertelt Nick.

Volledig scherm Merel en Nick. © Merel Lentink.

Esma-herkansing

“Een enkele keer kregen we na een minder positieve recensie een uitnodiging van de zaak om opnieuw langs te komen voor een ‘herkansing’. Dan is ‘ie alsnog heel lekker. Als een espresso martini tegenvalt, heeft dat soms gewoon te maken met drukte of een onervaren bartender”, legt Merel uit.

Poma’s van Nijmegen

Het stel heeft momenteel 25 Nijmeegse esma’s op teller staan en zijn voorlopig nog niet klaar: “We houden een lijstje bij met alle zaken die we nog kunnen bezoeken, dat zijn er genoeg! Ook via dm’s krijgen we suggesties. Wie weet dat we ooit uitbreiden naar het recenseren van Pornstar Martini’s of Arnhemse esma’s.”

Alle Nijmeegse esma-recensies van Nick en Merel vind je op hun Instagramaccount.

Wie is de volgende Nijmegenaar van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Nijmegenaar die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via nijmegen@indebuurt.nl. Veel Nijmegenaren gingen je voor.

