Nico (19) strijdt iedere dag tegen haar anorexia: ‘Die heks in mijn hoofd hongert me uit’

,,Er zitten twee mensen in mij. De gezonde Nico en de zieke Nico. Die laatste is een kutwijf, want de gezonde Nico wil eten, maar de zieke Nico hongert me uit.



,,Ik vind niks lekkerder dan een witte boterham met vlokken, daar kun je me ’s nachts voor wakker maken, maar het is rustiger om die boterham niet te eten. Doe ik dat wel, dan heb ik oorlog in mijn kop. Dat komt door dat kutwijf, die heks. Het is dan alsof iemand een hand op mijn schouder legt en heel hard in mijn oor krijst: ‘Ik maak je helemaal kapot!’ Ze is continu op me aan het inbeuken. Op zo’n piekmoment moet ik heel hard huilen. Dat gebeurt een paar keer per dag. Wat dan helpt, is vastgehouden worden of we gaan autorijden. Dat vermindert de stress.