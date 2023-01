Nico (51) brengt met zijn band een eerbetoon aan Bon Jovi én oud-bandgenoot Michael op tv: ‘Dit was zijn droom’

Bijzonder veel warme kerstwen­sen voor anderen op de Nijmeegse Winterwe­ken

NIJMEGEN - Op de foto met de lichtsculpturen, meedoen met de lichtjesoptocht of een kerstwens ophangen in de WinterWensboom in de Stevenskerk. Bezoekers van het centrum van Nijmegen waarderen de Nijmeegse Winterweken, zegt Linda Kok van de organisatie.

30 december