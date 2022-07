Niels (20) uit Beek liep op de weg en werd toen aangereden: familie krijgt slachtofferhulp

Het ongeval vond rond 02.15 uur plaats op Nieuwe Rijksweg (N325). Het slachtoffer komt uit de gemeente Berg en Dal, waar Beek deel van uitmaakt. Een automobilist (40) uit Groesbeek is aangehouden, maar werd kort daarna weer vrijgelaten. Hij kwam gisteren naar het politiebureau om verder gehoord te worden. Wat de uitkomst daarvan is, is onbekend.



Ondertussen is Beek in rouw wegens het overlijden van de geliefde inwoner. Gisteravond werd een indrukwekkende bijeenkomst gehouden. Het hele dorp liep uit om samen te komen op de fatale plek, net buiten het dorp op de Nieuwe Rijksweg (N325), een paar honderd meter voorbij de bushalte richting Nijmegen.



De familie van Niels krijgt slachtofferhulp aangeboden. Ook andere betrokkenen die behoefte hebben aan slachtofferhulp, kunnen dat krijgen.