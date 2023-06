Niemand die kasteel Heumen ziet, maar nu staat het trots gespoten op de brug die er overheen gaat

Weer uitstel verplaat­sing Maldens sportpark: voor zes voetbalvel­den wel 135 velden nieuwe natuur nodig

Een besluit over het verplaatsen van het Maldense sportpark De Broeklanden valt op zijn vroegst in september van dit jaar. Dat is een jaar later dan de bedoeling was. Er is nog te veel onduidelijk over de precieze kosten, vindt de Heumense wethouder Vincent Arts.