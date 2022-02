Niet-geboosterde Carlijn (17) gaat wel mee op schoolreis naar Italië: ‘Dan maar buiten wachten’

Medewerk­ster zorginstel­ling met coronakri­tiek werd in drie weken een ‘paria die ontslagen moest worden’

NIJMEGEN/ARNHEM - Ze had forse kritiek op het coronabeleid en vaccinaties. Kritiek die ze in heel stevige bewoordingen uitte op haar LinkedIn-account. Maar is de medewerkster van de Nijmeegse ouderenzorginstelling De Waalboog vorig jaar terecht ontslagen? Dat is de vraag die de rechter in hoger beroep moet beantwoorden. De zaak diende woensdag voor de rechtbank in Arnhem.

