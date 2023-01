Niet kunnen praten of lopen, Oscar (4) en Oskar (6) hebben zeer zeldzame ziekte: ‘Leven met de dag’

Lach op het gezicht, vrolijke blik in de ogen: Oscar (4) doet op zijn aangepaste stoel in de woonkamer in Oosterhout een spelletje. Hij beweegt ervoor zijn ogen, die hij richt op een spraakcomputer.



,,Echt een uitkomst is die spraakcomputer. We communiceren er ook mee”, zegt moeder Nienke Nijskens (35). Als Oscar is uitgespeeld, laat ze zien hoe. Met honderden pictogrammen op het scherm kunnen ze ‘praten’.



Iconen - zoals van etenswaren, een bed, een fles drinken - kunnen ze aanvinken om met elkaar, via een computerstem, te communiceren. Oscar doet dat door er zijn ogen op te richten.