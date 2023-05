‘Niets dan de vogels en een blaffende hond’

Grootste bouwdorp van Nijmegen in gevaar: er is geen opslagplek te vinden

Het is een traditie die niet weg te denken is: ruim 500 kinderen klauteren en timmeren er elk jaar op los bij kinderbouwdorp Hazenkamp, het grootste van Nijmegen. Of dat deze zomer weer gebeurt, is de vraag. Door een gebrek aan opslagruimte is komende editie in gevaar.