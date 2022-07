Nieuw hoofdgebouw Radboudumc: veel daglicht en vol moderne snufjes

Duizend bomen per jaar erbij in Nijmegen, voor 1000 euro per boom: is dat niet wat veel?

NIJMEGEN - Duizend bomen per jaar erbij in Nijmegen. Het nieuwe stadsbestuur heeft grootse plannen om de stad te vergroenen en wil daar 1 miljoen euro per jaar voor uittrekken. Dat komt neer op gemiddeld 1000 euro voor het planten van één boom. Is dat niet veel?

22 juni