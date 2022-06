Nieuw miljoenenzwembad in Nijmegen straks verwarmd met warmte van omliggende bedrijven

NEC begint met elektrisch rolstoel­voet­bal bij Sint Maarten­school

NIJMEGEN/UBBERGEN - NEC begint als eerste club in Nederland met elektrisch rolstoelvoetbal. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren in een rolstoel binnenkort zelf voetballen. De aftrap van het project heeft plaats bij de St. Maartenschool in Ubbergen.

9 juni