Nieuwe app maakt betalen zonder geld mogelijk: ruilen is het nieuwe credo

Mijn hobby Mia Peters (66) uit Nijmegen: ‘Laat mij maar een beetje experimen­te­ren’

28 december NIJMEGEN - In het atelier van Mia Peters (66) in Nijmegen liggen veel onaffe dingen. ,,Soms is het een chaos, maar ik vind het niet erg”, lacht ze, ,,Dat is mijn manier van werken. Ik hou van experimenteren en moet de dingen soms even laten staan voor ik weet hoe ik verder ga.”