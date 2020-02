Nieuwe coup in de coupé, onderweg naar Zwolle: ‘Ideaal voor Valentijnsdag’

Column 't Plein Onbegrijpe­lijk, die granuliet­stort. Leren we niks van het verleden?

11:20 Soms lijkt het alsof we niks leren van het verleden. Dat kwam bij me op, toen ik las over het storten van honderdduizenden tonnen granuliet in de waterplas Over de Maas in Alphen bij Dreumel. De top van Rijkswaterstaat heeft waarschuwingen over de vervuilingsrisico’s genegeerd. Onbegrijpelijk.