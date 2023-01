Nieuwe nachthoreca in het centrum: in één week is Nijmegen twee clubs rijker

Het jongeren­cen­trum in Ooij is er eindelijk, nu moeten de jongeren nog komen

OOIJ - Het Ooijse jongerencentrum Dispel is nu ook toegankelijk voor oudere jongeren, in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Sinds begin van het jaar kunnen zij iedere woensdagmiddag terecht in het honk aan de Rietlanden, bij het sportpark.

25 januari