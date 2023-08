Nieuwe studenten zetten fiets toch nog verkeerd: Afac haalt er bijna dubbel zoveel op als vorig jaar

Nijmeegse iconen Clemens van de Ven en Tuxedo Buck spelen op de Kaaij: echte rockers gaan altijd door

Ze speelden hun ruige blues en rock 'n roll in alle kroegen van Nijmegen, in heel Nederland en zelfs internationaal. Dat was vooral in de vorige eeuw. Maar echte rockers gaan gewoon door. Vrijdagavond staan Clemens van de Ven met zijn band en Tuxedo Buck op de Kaaij.