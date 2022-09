Nieuwe verkeersstudie: Heumen stelt besluit sportpark uit

Nijmeegse demonstra­tie tegen falend asielbe­leid: ‘Soms is het om moedeloos van te worden’

NIJMEGEN - Het huidige asielbeleid werkt discriminatie in de hand. Dat vinden activisten die vanavond een demonstratie houden in acht Nederlandse steden. ,,Mark Rutte schaamt zich voor de situatie in Ter Apel, terwijl hij die met zijn beleid heeft veroorzaakt.”

13 september