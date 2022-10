Nieuwere herhaalprik - tegen huidige variant - beschikbaar, maar oude voorraad moet er eerst uit

50-plus­ser laat zich prikken, maar wel met vragen en speciale wensen: ‘Sommigen willen per se Pfizer’

Volle bak op de GGD-vaccinatielocatie in Arnhem Presikhaaf. Vanaf deze week kunnen 50-plussers er op afspraak terecht. Ook wie een kwetsbare gezondheid heeft of in de zorg werkt, is welkom. De meesten zijn overtuigd, sommigen twijfelen. ,,Het is de zoveelste prik en je denkt nu wel: hoe lang gaan we hiermee door.’’

20 oktober