Nijmeegs busstation is onthoofd, maar ook weer in bedrijf: ‘Het heeft zo zijn voordelen’

update | met video Busstation Nijmegen hele dag afgesloten nadat vrachtwa­gen matrixpor­taal ramt: zoeken naar je bus

NIJMEGEN - Bij het busstation bij Nijmegen Centraal Station is woensdagochtend een takelwagen tegen het busportaal met daarop de dienstregelingsbeeldschermen gebotst. Daardoor is op het hele station glas neergekomen en is de constructie instabiel en daardoor gevaarlijk. Het station is afgesloten. Volgens vervoerder Breng zal het zeker de hele dag duren voordat het plein weer veilig te gebruiken is.

13 juli