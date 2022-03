Nijmeegs café start petitie om ruimer terras te krijgen: ‘Gasten vonden dit juist een ideale plek’

Dat deel van het terras, naast begraafplaats Daalseweg en een speeltuin, was volgens de eigenaren van de kroeg in Nijmegen-Oost juist flink in trek.



,,Het zorgde voor reuring en gezelligheid. En het was goed voor de sociale controle.Er lopen ’s avonds vaak ongure types rond, als dat terras er niet is. Met een vol terras gingen we die overlast juist tegen. Als het daar ’s avonds stil en verlaten is, keert die overlast weer terug”, verwacht Jean-Paul Pardoel. Hij runt de zaak aan de Daalsedwarsweg met Rosmarijn Raanhuis.