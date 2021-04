Nijmeegs duo (20 en 21) schopt en slaat vader bewusteloos op straat voor ogen van zoon

Sporen van Romeinse begraaf­plaats en militaire stad ontdekt in Nijmegen: ‘Mooie vondst’

21 april NIJMEGEN - In de tuin van het Nijmeegse museum Kam zijn tijdens archeologische opgravingen sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Christus. Ook zijn nieuwe sporen ontdekt van de militaire stad rond het kamp van het 10e Romeinse legioen, dat tussen 71-105 na Christus in Nijmegen was gelegerd. ,,Voor de meeste Nijmegenaren zal dit best bijzonder zijn.’’